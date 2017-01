Licht aan einde van tunnel voor Ajax-flop: ‘Ik wil alleen maar hard terugslaan’

Niki Zimling is uit een diep dal geklommen. De verdedigende middenvelder van FSV Mainz 05 liep in februari 2016 een zware kruisbandblessure op, waarna het onzeker was of hij ooit weer de oude zou worden. Inmiddels staat Zimling weer op het trainingsveld en de Deen kan niet wachten op zijn rentree in de Bundesliga.

De 26-voudig international van Denemarken raakte geblesseerd tijdens een van zijn eerste wedstrijden voor FSV Frankfurt, dat Zimling in januari 2016 op huurbasis had overgenomen van Mainz. Zijn revalidatie verliep vervolgens stap voor stap. "Ik ben er weer klaar voor. Ik train alweer mee met het eerste elftal, maar natuurlijk moet ik het rustig opbouwen", erkent de routinier in gesprek met Tipsbladet. "Dat doe ik ook, bijvoorbeeld doordat ik meedoe met het tweede elftal. Ik hoop natuurlijk dat ik me kan terugvechten in het eerste. Ik voel dat ik fysiek in goede staat ben."

Zimling speelde dit seizoen vier competitieduels voor het tweede elftal van Mainz, dat hekkensluiter is in de 3. Liga. "Ook al was het niet volgens plan, ik heb al een keer negentig minuten meegedaan. Tot het voorjaar probeer ik op volle kracht te komen. Het gaat er ook om dat ik weer bevriend raak met de bal. Als je zo lang aan de kant staat, is je timing niet meer optimaal", geeft Zimling aan. De controleur speelt naar eigen zeggen een belangrijke rol bij het beloftenteam: hij zegt jongere spelers te helpen met zijn ervaring.

"Ik deel de positieve en negatieve ervaringen uit mijn loopbaan. Het voelt heel natuurlijk om de leiding te nemen. Ik voel bovendien het volle vertrouwen van de club, dus we zullen zien wat er gebeurt in het voorjaar", vertelt hij. Daarmee doelt Zimling niet alleen op speeltijd in het eerste, maar ook op zijn contractsituatie. Na een onsuccesvolle verhuurperiode bij Ajax in het seizoen 2014/15, waarin hij mede door blessureleed tot slechts negen duels kwam, en het kortstondige verhuur aan Frankfurt wacht Zimling nog altijd op zijn echte doorbraak bij Mainz.

Het is daarom maar de vraag of de nummer elf van de Bundesliga het aflopende contract van Zimling wil verlengen. "Natuurlijk moeten we het er op een gegeven moment over hebben", weet hij. "Ik voel absoluut dat ik nog veel te bieden heb. Door mijn blessure is mijn drang daarvoor ook groter geworden. Of ik terug wil naar Denemarken? Dat is een goede vraag. Voordat ik geblesseerd raakte, dacht ik veel na over mijn toekomst. Maar na mijn blessure denk ik alleen nog maar over hoe ik hard kan terugslaan. Dus ik denk er nog niet over na, maar ik sluit niets uit."