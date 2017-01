Rodrigues viert eerste doelpunt, vijfklapper Podolski en rood voor De Jong

Garry Mendes Rodrigues heeft zijn eerste doelpunt voor Galatasaray te pakken. De aanvaller, die in januari overkwam van PAOK Saloniki, scoorde dinsdagavond één keer in de bekerwedstrijd tegen vierdeklasser 24 Erzincanspor (6-2 winst).

De in Rotterdam geboren Kaapverdiaan kon na 27 minuten van dichtbij binnenschieten nadat een volley van Lukas Podolski werd geblokt. De Duitser zou uitgroeien tot de grote man aan de kant van Galatasaray, want hij maakte vijf doelpunten. Podolski werd de eerste speler van Galatasaray sinds Jardel in augustus 2000 die in een officieel duel vijf keer wist te scoren.

De treffers van Erzincanspor kwamen overigens op naam van Yasin Dülger en Ahmet Ergün. Een smet op de overwinning van Galatasaray was de rode kaart van Nigel de Jong, want de middenvelder werd na ruim een half uur spelen met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.