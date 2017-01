‘Kluivert troeft Engelse top af en betaalt miljoenen voor ‘de nieuwe Cristiano’

Het heeft er alle schijn van dat Gonçalo Guedes zijn loopbaan bij Paris Saint-Germain voortzet. Franse en Portugese media schrijven dinsdag dat technisch directeur Patrick Kluivert maandag in Lissabon met superzaakwaarnemer Jorge Mendes onderhandelde over een transfer van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Benfica naar Parijs.

Unai Emery erkende deze week de interesse in de twintigjarige Guedes, die als een van de grootste talenten van Portugal wordt gezien. "Een goede aanvallende voetballer. Hij is een van de kandidaten om eventueel de selectie te versterken", zo stelde de oefenmeester van PSG. Guedes was in 2014 al in beeld bij de Parijzenaars, maar zowel het talent als Benfica stond toentertijd weigerachtig tegenover een transfer.

Guedes, die ook met tal van Engelse clubs in verband wordt gebracht en 'de nieuwe Cristiano Ronaldo' wordt genoemd, brak vorig jaar definitief door bij Benfica. Guedes speelde 68 wedstrijden in het shirt van de club uit Lissabon, waarin hij 11 keer scoorde en 16 assists gaf. De jongeling speelde tot dusver twee interlands voor Portugal en maakte in 2015 zijn debuut in de oefeninterland tegen Rusland. Benfica hanteert een vraagprijs van dertig miljoen euro.

Volgens de dinsdageditie van L'Equipe heeft PSG er pas op het laatste moment voor gekozen om deze maand voor Guedes te gaan. Van een doordachte transfer in de winterse transferperiode is geen sprake, zo verzekert de Franse krant. Volgens enkele Portugese media zal de middenvelder mogelijk woensdag in Parijs arriveren, om de laatste details van een eventuele transfer af te ronden.