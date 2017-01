Umtiti voorspelt transfer van ‘man van zeventig miljoen’: ‘Die wens heeft hij’

Het zou Samuel Umtiti niet verbazen als Alexandre Lacazette binnenkort vertrekt bij Olympique Lyon. De doelpuntenmachine, dit seizoen goed voor zeventien treffers in evenveel competitiewedstrijden, wordt in de wandelgangen gelinkt aan onder meer Arsenal, Liverpool en West Ham United. Volgens Umtiti koestert Lacazette de wens om hogerop te gaan.

Zelf besloot Umtiti een jaar geleden te vertrekken bij Olympique Lyon: hij tekende bij Barcelona. Vijf seizoenen lang speelde de verdediger samen met Lacazette en de twee kennen elkaar dus goed. "Ik heb heel veel respect voor Lyon. Het is een van de grootste clubs in Frankrijk, maar er kan een moment komen waarop Lacazette vertrekt om zichzelf te ontwikkelen. Die wens heeft hij", vertelt Umtiti aan Canal+. "Ik weet hoe hij in elkaar steekt. Hij wacht op het juiste moment."

Het contract van de spits in Frankrijk loopt door tot medio 2019. Onlangs zou Olympique Lyon een bod van zeventig miljoen euro op de sterspeler hebben afgeslagen. De afzender daarvan is onbekend. "Het is waar dat clubs bereid zijn tussen de veertig en zeventig miljoen te betalen voor Alexandre", beaamde voorzitter Jean-Michel Aulas eerder deze maand. Hij liet weten dat Lacazette, Nabil Fekir en Corentin Tolisso onmisbaar worden geacht door de Olympique Lyon, dat vierde staat in de Ligue 1.