‘PSV onderhandelt over voormalig Roemeens doelwit van Ajax’

PSV overweegt zich te versterken met Andrei Ivan, zo meldt ProTV. Een delegatie van de Eindhovenaren zou op het trainingskamp van Universitatea Craiova op Malta onderhandeld hebben over de voorwaarden om de twintigjarige rechtsbuiten over te nemen. De vraagprijs bedraagt naar verluidt vier miljoen euro.

Als Universitatea Craiova de drievoudig international van Roemenië voor dat bedrag weet te slijten, dan wordt Ivan de duurste uitgaande transfer aller tijden voor De Studenten. Via de officiële kanalen heeft Craiova overigens al laten weten dat er niet is gesproken over een vertrek van Ivan en dat men ook niet bereid is om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

Het is niet de eerste keer dat Ivan wordt gelinkt aan een overstap naar de Eredivisie, want een jaar geleden bracht Ajax een bod uit. Althans, dat zei Ivan sr. in de Roemeense media: “Hij gaat niet zomaar weg. Ajax bood 1,7 miljoen, maar de club eist 3 miljoen en een doorverkooppercentage van dertig procent. Ook een bod van 2 miljoen van Zenit Sint-Petersburg werd afgewezen.”

Ivan speelde voor CSM Moreni (2003-2012) en Sporting Pitesti (2012-2014) alvorens hij de overstap maakte naar Craiova, dat momenteel op de derde plaats staat in de hoogste afdeling van Roemenië. Ivan is een van de smaakmakers van de ploeg, want hij was dit seizoen goed voor zes doelpunten en drie assists in 22 officiële wedstrijden. In totaal staat zijn teller op vijftien treffers en tien assists in 83 optredens.