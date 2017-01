Scorende Traoré niet naar Ajax, gênante misser Aubameyang fataal voor gastland

Voor gastland Gabon zit de Afrika Cup erop. De organisator kwam zondagavond niet langs Kameroen (0-0) en eindigt daardoor op plek drie in Groep A. Kameroen bekert door als nummer twee, met hetzelfde puntenaantal als groepswinnaar Burkina Faso. Mede door een doelpunt van Bertrand Traoré won Burkina Faso met 0-2 van hekkensluiter Guinea-Bissau.

Guinea-Bissau - Burkina Faso 0-2

Na twee opeenvolgende remises hoopte Burkina Faso tegen de kleinst deelnemende natie de eerste overwinning te boeken. De ploeg van bondscoach Paulo Duarte begon sterk in het Stade de Franceville en kreeg al gauw een goede mogelijkheid via Traoré. De aanvaller van Ajax sprintte richting doel, maar schoot naast. Even later zou een ongelukkig eigen doelpunt van Rudinilson, die langs zijn uitgekomen doelman kopte, alsnog uitkomst bieden. Hoewel Guinea-Bissau vervolgens groeide in de wedstrijd, was de ruststand 0-1. Na de onderbreking maakte Traoré er 0-2 van: hij schoof binnen in de linkerhoek op aangeven van Préjuce Nakoulma. Guinea-Bissau ging strijdend ten onder en dwong keeper Hervé Kouakou Koffi nog tot enkele goede reddingen.

Kameroen - Gabon 0-0

Dat er niet werd gescoord in de eerste helft, en uiteindelijk in de gehele wedstrijd, mocht Pierre-Emerick Aubameyang zich aanrekenen. De superster van Gabon kreeg de bal in de openingsfase vanaf de linkerflank op een presenteerblaadje aangeboden van Denis Bouanga. Aubameyang kon bij de tweede paal binnenwerken, maar gleed de bal voor open doel naast. Het was de beste kans van de eerste helft, die verstoken bleef van doelpunten. Gabon had in de tweede helft een treffer nodig om een afgang in eigen land bespaard te blijven. Men kon Kameroen echter niet voldoende onder druk zetten in de tweede helft en zodoende bekeren de Ontembare Leeuwen door ten koste van de organisator.