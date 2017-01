Griezmann redt punt voor Atlético en ziet wereldgoal afgekeurd worden

Atlético Madrid wacht nog altijd op zijn eerste uitoverwinning in LaLiga sinds april, toen Eibar werd verslagen. Het team van Diego Simeone kwam zondagavond niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Athletic Club en staat nu met 35 punten op de vierde plaats. De achterstand op Barcelona, Sevilla en Real Madrid bedraagt respectievelijk drie, zeven en acht punten.

Atlético hoopte voor het eerst in de clubgeschiedenis vier wedstrijden in San Mamés op rij te winnen in competitieverband, maar bleef dus steken op een remise. Daar mocht het bezoek niet eens over klagen, want de gelijkmaker van Antoine Griezmann werd pas na tachtig minuten gemaakt. De Fransman ontving de bal van Fernando Torres, vond de ruimte voor het schot en knalde met links raak in de hoek. Hij maakte daarmee zijn vijfde competitiedoelpunt van het kalenderjaar, meer dan welke speler in LaLiga dan ook.

Atlético verspeelde desondanks punten, maar was nog zo goed aan de wedstrijd begonnen, want Koke draaide na drie minuten een voorzet in de verre hoek en zette los Colchoneros daarmee op een 0-1 voorsprong. Atlético kon die voorsprong echter niet vasthouden en gaf die zelfs weg, want via Inigo Lekue en Óscar De Marco (de enige verdediger die dit seizoen in LaLiga tegen Atlético heeft gescoord) werd het 2-1. Door de treffer van Griezmann hield Atlético toch nog een punt aan het duel over. De linkspoot maakte later ook nog een doelpunt (met een prachtige chip), maar dat werd vanwege buitenspel afgekeurd.