Aanvaller van NEC zint op vertrek: ‘Deze transfer was een grote fout’

Sam Lundholm hoopt deze maand een nieuwe werkgever te vinden. De 22-jarige linksbuiten mag vertrekken bij NEC en zegt er spijt van te hebben dat hij AIK in de zomer van 2015 verruilde voor een avontuur in Nijmegen.

“Het was een grote fout”, zegt Lundholm in een interview met het Helsingborgs Dagblad. “Ik ga weg, ik ga vertrekken. We zullen zien waar het op uittloopt.” De voormalig jeugdinternational van Zweden speelde slechts vijftien wedstrijden in het eerste elftal en werd in oktober door trainer Peter Hyballa teruggezet naar de beloften.

“Hij was in de interlandperiode een paar dagen naar Zweden geweest. Daar is hij ziek geworden zonder mij daarvan op de hoogte te stellen. Hij kwam te laat terug. Ik vind discipline het allerbelangrijkste in het team”, zei Hyballa daarover. Lundholm zegt in het interview dat hij dacht slechts één week bij de beloften te moeten spelen, maar sinds 1 oktober zat hij nooit meer bij de selectie voor een duel in de Eredivisie.