‘Ik gun Feyenoord het beste, van mij mogen ze elke wedstrijd winnen’

Jari Schuurman had zijn grote liefde Feyenoord zaterdag graag pijn willen doen. De middenvelder verloor met zijn tijdelijke werkgever Willem II echter met minimaal verschil van zijn eigenlijke werkgever: 1-0. "Ik gun Feyenoord het beste, van mij mogen ze elke wedstrijd winnen, behalve van Willem II."

"Daarom baal ik van deze nederlaag, we hebben er niet het maximale uit gehaald", zo oordeelde Schuurman in gesprek met het ANP. Uitgerekend tegen de club waarvan hij eigendom is, mocht Schuurman weer eens starten. "Heel apart, het was net thuiskomen. Een mooier podium dan De Kuip is er niet. Als je op Varkenoord traint, zie je elke dag dat stadion, daar wil je als jeugdspeler naar toe werken."

Schuurman is al dertien jaar aan Feyenoord verbonden, maar was er zaterdag op gebrand om van ze te winnen. "Natuurlijk gun ik ze de titel, ik weet als Feyenoorder hoe erg deze club daar naar hunkert. Van de laatste titel herinner ik me niets, ik was toen twee jaar."