Effectief Swansea smeert Liverpool nederlaag aan

Liverpool heeft voor de derde keer op rij punten laten liggen in de Premier League. De nummer drie van de ranglijst speelde gelijk tegen Sunderland en Manchester United en ging zaterdag onderuit tegen Swansea City (2-3). Roberto Firmino nam de doelpunten voor de gastheer voor zijn rekening.

Het was veelzeggend dat Liverpool voor het eerst sinds november 2015, ook toen tegen Swansea, in de eerste helft van een Premier League-wedstrijd niet één keer tussen de palen mikte. Het team van Jürgen Klopp had het meeste balbezit, maar kwam niet veel verder dan een omhaal van Adam Lallana en een kopbal van Firmino. De thuisploeg wist dan ook niet te scoren en mocht van geluk spreken dat het bij rust niet 0-1 stond, want een van richting veranderde voorzet van aanwinst Tom Carroll leverde na negentien minuten bijna een doelpunt op. De paal bracht redding voor Liverpool.

Liverpool hoopte het laken in de tweede helft alsnog naar zich toe te kunnen trekken, maar kende een valse start. Fernando Llorente prikte na 48 minuten, nadat de bal na een hoekschop voor zijn voeten was blijven liggen, de openingstreffer tegen de touwen en vier minuten later maakte de Spanjaard er tevens 0-2 van. Hij rondde een prachtige aanval af en maakte zodoende voor de derde keer dit seizoen een dubbelslag in de Premier League. Anfield werd heel stil, maar veerde op toen Firmino na 55 minuten met een krachtige kopbal de aansluitingstreffer verzorgde en Liverpool terug in de wedstrijd bracht.

Liverpool ging hierna op jacht naar de gelijkmaker, maar moest blijven oppassen voor de tegenvaanval. Halverwege de tweede helft ging een kopbal van Gylfi Sigurdsson namelijk rakelings voorlangs. Drie minuten later, in minuut 69, was het raak: Firmino controleerde een voorzet van Georginio Wijnaldum op de borst en volleerde met links binnen. Liverpool slaagde er echter niet in om er nog een derde bij te maken en kreeg een kwartier voor tijd zelfs het deksel op de neus: Sigurdsson schoof de bal overhoeks in de verre hoek. Liverpool voerde de druk daarna weer op, maar dat leverde niets op waardoor alle punten meegingen naar Wales.