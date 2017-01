Mourinho: ‘Als dat waar is, zal ik proberen er een stokje voor te steken’

David de Gea is al jaren een van de beste speler van Manchester United, en stond in 2015 op het punt om over te stappen naar Real Madrid, terwijl reservedoelman Sergio Romero in verband wordt gebracht met een terugkeer naar zijn thuisland, waar Boca Juniors geïnteresseerd zou zijn. Als het aan José Mourinho ligt, blijven beide keepers echter gewoon op Old Trafford.

“Wat ik kan zeggen is dat ik verwacht dat ze allebei blijven, aangezien ik denk dat ze even belangrijk zijn. Ik kan me geen betere keeper wensen dan David en ik kan me geen betere vervanger wensen dan Sergio, ik kan me ook geen betere professional wensen dan Sergio”, liet de Portugees weten aan verslaggevers.

“Ik dat ze allebei blijven. Dus als er iets klopt van de Boca-geruchten, zal ik proberen daar een stokje voor te steken. Ik wil dat Sergio blijft”, sluit Mourinho zij relaas over de voormalig doelman van AZ af.