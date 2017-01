‘Ik zie het schijt van de voetballers van Ajax al lopen, haha’

Yassin Ayoub barst van het zelfvertrouwen. Zeker voor de wedstrijd tegen Ajax hoeft FC Utrecht niet gemotiveerd te worden. Het elftal van trainer Erik ten Hag is de laatste tien competitiewedstrijden ongeslagen; de op één na beste reeks in de clubhistorie. Ajax slaagde er de laatste zeven jaar niet in om in competitieverband te winnen in Utrecht.

"Ik zie hun schijt al lopen, haha", lacht Ayoub in gesprek met RTV Utrecht. "Nee, nee. Ik heb niet gemerkt dat ze bang zijn voor ons. Je weet dat ze het hier moeilijk hebben, zij weten dat natuurlijk ook. Dat kan tegen je werken als team. Als dat bij hen gebeurt, vind ik het allemaal goed."

De uitstekende balans in het elftal van FC Utrecht zorgt ervoor dat Ayoub soms echt de radeloosheid bij een tegenstander voelt. "Tegen een goede ploeg als Ajax zullen we vast ook af en toe worden teruggeduwd. Dan moeten we ervoor zorgen dat zij moedeloos worden van onze compacte, gegroepeerde ploeg", zo legt de middenvelder in De Telegraaf uit. "Dat is in mijn ogen de beste manier om Ajax te bestrijden. En dan moet je bij dat ene momentje superscherp zijn om de bal aan de andere kant binnen te prikken."