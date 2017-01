PSV hakt na negen minuten speeltijd knoop door over huurling

De wegen van Thomas Deng en PSV scheiden na dit seizoen, zo meldt het Eindhovens Dagblad . De negentienjarige verdediger, die dit seizoen van Melbourne Victory wordt gehuurd, komt niet in aanmerking voor een contract met de Eindhovense club.

Deng kwam dit seizoen slechts acht minuten voor Jong PSV binnen de lijnen: één minuut in het thuisduel met de beloften van FC Utrecht (2-0) en acht minuten in het treffen met Achilles'29 (4-0). In de resterende Jupiler League-duels was de inbreng van de Australiër niet nodig.

PSV huurde Deng, met de mogelijkheid om de verdediger daarna een contract aan te bieden, maar dat komt er niet van. Deng mag het seizoen in Eindhoven afmaken, maar kan ook een andere sportieve keuze maken.