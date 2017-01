‘Cerny is een getalenteerde jongen, maar zo werd ik ook behandeld’

GLIWICE - Anderhalve week geleden verbond Michal Papadopulos zijn toekomst aan Piast Gliwice, de nummer twee van vorig seizoen in Polen. De aanvaller kwam over van nummer drie Zaglebie Lubin, waar hij in totaal vierenhalf jaar onder contract stond. Hoewel Papadopulos dus meedraait in de nationale top van Polen, werd hem pakweg vijftien jaar geleden een veel grotere toekomst toegedicht.



De inmiddels 31-jarige Papadopulos stond in zijn jeugd te boek als een toptalent. Arsenal nam de spits in 2003 op huurbasis over van Baník Ostrava, maar verder dan één duel in de League Cup kwam hij niet. Tussen 2006 en 2008 speelde Papadopulos voor Bayer Leverkusen, waarna Trond Sollied hem in 2009 naar sc Heerenveen haalde. Namens de Friezen kwam de Tsjech van Griekse komaf tot 27 wedstrijden en zeven doelpunten. Papadopulos geeft toe dat hij als achttienjarige niet had verwacht dat hij op dit moment voor Piast Gliwice zou spelen.

"Maar ik ben niet iemand die emotioneel blijft over dingen die niet zijn gelukt", voegt de routinier daaraan toe in een interview met Przeglad Sportowy. "Ik besef dat ik heb gefaald, maar ik heb een fantastische ervaring opgedaan. Ik was onderdeel van de laatste Arsenal-ploeg die kampioen werd. In een ongeslagen seizoen, zelfs. Iedere dag trainde ik met spelers als Thierry Henry en Robert Pirès. Zulke ervaringen zijn niet te koop."

Over het geheel is Papadopulos tevreden over zijn carrière, vertelt hij. De aanvaller had gehoopt meer uit zijn Arsenal-avontuur te halen, maar stond voor zijn komst al met 1-0 achter. Op het laatste moment besloten the Gunners hem immers te huren in plaats van te kopen. "Ik zou een vierjarig contract tekenen, maar een week daarvoor liep ik een knieblessure op. Toen veranderde het van een definitieve transfer naar een huurtransfer. En als huurling word je toch anders behandeld. Maar ik heb nergens spijt van. Het was een mooi jaar."

Waar Papadopulos in 2003 een van de Tsjechische wonderkinderen was, is de hoop aldaar momenteel gevestigd op Vaclav Cerny. De negentienjarige buitenspeler kwam dit seizoen tot vier duels voor Ajax, terwijl hij achtmaal scoorde in veertien wedstrijden voor het beloftenelftal. "Het is een getalenteerde jongen, maar dat vonden mensen van mij ook", weet Papadopulos. "Zo werd ik ook behandeld. Maar mijn carrière liep anders dan voorspeld werd. Het draait allemaal om je fysieke gesteldheid, hoe gelukkig je bent en hoe je mentaal in elkaar steekt. Garanties bestaan niet."