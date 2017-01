Oud-doelman geeft Van Bronckhorst advies: ‘Zou nu niet gaan wisselen’

Ondanks dat Kenneth Vermeer bijna weer fit is, lijkt Giovanni van Bronckhorst voorlopig vertrouwen te houden in Brad Jones als doelman van Feyenoord. Een goede keuze volgens Joop Hiele, oud-doelman van Feyenoord. Hij denkt dat het Vermeer nog tijd kost om terug te keren op zijn oude niveau.

Vermeer scheurde in het begin van het seizoen zijn achillespees af en moest geopereerd worden. Omdat Warner Hahn destijds ook nog geblesseerd was, haalde Feyenoord Jones binnen als tijdelijke vervanger. De Australiër maakt tot dusver een prima indruk. “Ik zou nu niet gaan wisselen, denk ik. Jones heeft het goed gedaan, al zakte ook hij even weg toen Feyenoord een mindere periode had. Maar daarna heeft hij zich goed hersteld”, zegt Hiele tegen Hand in Hand.

De 59-jarige oud-international schat in dat het nog een aantal maanden kan duren voordat Vermeer terug is op zijn oude niveau. "Kenneth Vermeer heeft het hier prima gedaan, maar het zal hem drie tot vier maanden kosten om weer helemaal op niveau te komen. Fysiek zal het wel gaan, maar de wedstrijdscherpte komt langzaam terug. Daarom zou ik vertrouwen in Jones blijven houden.”