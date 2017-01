‘We zijn geïnteresseerd in Diego Costa en hebben Benzema aanbieding gedaan’

Diego Costa botste onlangs met Antonio Conte, waarna de geruchten over een vertrek van de spits naar China meteen de kop opstaken. De Spaans international lijkt echter voorlopig bij Chelsea te blijven, maar dat schrikt Tianjin Quanjian niet af. Eigenaar Shu Yuhui hoopt nog steeds een spits van naam binnen te kunnen halen.

“Als de regels hetzelfde waren gebleven, hadden we nog dit jaar een grote investering gedaan. We mogen nu echter maar drie buitenlanders opstellen, waardoor onze plannen veranderd zijn. De berichten over Diego Costa kloppen, het is waar dat we geïnteresseerd zijn. We hebben Edinson Cavani ook een aanbieding gedaan en de onderhandelingen waren een aardig eind gevorderd”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club.

“Jorge Mendes is een paar dagen geleden bij mij thuis langs geweest en we hadden ook ideeën over Diego Costa. We stonden op het punt om twee andere spelers aan te trekken. De contracten waren al klaar, de prijs was goed: het ging om Radamel Falcao en Raúl Jiménez”, gaat de preses verder. “We blijven wachten, maar uiteindelijk zullen we wel iemand krijgen. We richten ons op een hoop spitsen en we hebben Karim Benzema ook een aanbieding gedaan. Maar vanwege deze verandering van de regels zijn we hulpeloos.”