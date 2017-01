Robben wees aanbieding uit China af: ‘Ze bieden astronomische bedragen’

Arjen Robben heeft maandag zijn contract bij Bayern München met een jaar verlengd. De 32-jarige buitenspeler had zijn carrière ook een vervolg kunnen geven in China, erkent hij dinsdagochtend. Tegenover Radio 538 laat de Oranje-international weten dat hij een miljoenenaanboed uit het Verre Oosten heeft afgewezen.

“Ik heb het hier fantastisch naar mijn zin en speel bij één van de beste clubs van de wereld. Om dan nu nog, op deze leeftijd, een move te maken… ik zou niet weten waarheen”, aldus Robben, die geen trek had in een Chinees avontuur. “Dan heb je het over heel iets anders. Dan moet je zeggen: mijn carrière is voorbij. Ik wil nog zolang mogelijk op het hoogste niveau blijven spelen.”

Robben gaf de club die hem de aanbieding deed niet prijs, maar duidelijk is dat hij daar meer had kunnen verdienen dan bij Bayern. “Het heeft meer te maken met de gekte die daar heerst. Met de bedragen die rondgaan, de aanbiedingen. Ik heb ze ook gehad. Volgens mij geldt dat voor heel de voetbalwereld. Ze bieden zulke astronomische bedragen dat je ze je dwingen om er in ieder geval een keer over na te denken. Het zijn gekke bedragen. Wat je nu verdient bij een topclub moet je minimaal keer vier, vijf, zes doen”, aldus Robben, die zegt dat geld nooit de drijfveer is geweest in zijn loopbaan. “Daarom heb ik ook zo’n fantastische carrière achter de rug en ben ik bij heel mooie clubs geweest. Ik kies zeker voor het voetbal."

De ex-speler van onder meer Real Madrid en PSV denkt niet dat hij in de toekomst nog naar China zal trekken. Hij wil het maximale uit zijn loopbaan halen en snapt dan ook weinig van spelers die jonger zijn dan hij en wel voor het geld kiezen. “Ik snap alleen de jongens die er met 27, 28 jaar heen gaan niet. Spelers op de top van hun kunnen. Dat is zonde. Je bent maar één keer voetballer. Jongens van boven dertig die nog één keer zo’n slag kunnen slaan, dan kun je daar alleen maar begrip voor hebben.”