Kameroen baalt na wissel Traoré, kleinste natie stunt tegen Aubameyang en co

Het toernooi om de Afrika Cup is zaterdag van start gegaan met twee remises in Groep A. Organisator Gabon leek op weg naar een zege op Guinea-Bissau nadat Pierre-Emerick Aubameyang de score had geopend, maar vlak voor tijd kwam de underdog langszij. In dezelfde groep remiseerden Kameroen en Burkina Faso eveneens met 1-1. Ajax-aanvaller Bertrand Traoré deed een uur mee.

Kameroen - Burkina Faso 1-1

Kameroen geldt als een van de giganten van het Afrikaans voetbal en de Ontembare Leeuwen worden ook dit jaar tot de kanshebbers gerekend, maar het spel in de eerste dertig minuten was teleurstellend. Beide ploegen speelden slordig en boden het publiek in Libreville weinig vermaak. Toch viel de openingstreffer nog in de eerste helft. Benjamin Moukandjo krulde een vrije trap fraai binnen, al ging keeper Kouakou Herve Koffi niet vrijuit. Traoré zorgde aan de overzijde op slag van rust voor het eerst voor serieuze dreiging. Het optreden van de Ajacied was verder niet indrukwekkend en na een uur werd hij dan ook naar de kant gehaald. Zonder Traoré kwam Burkina Faso op gelijke hoogte. Doelman Fabrice Ondoa verwerkte een vrije trap niet goed, waardoor Issoufou Dayo binnen kon knikken.

Gabon - Guinea-Bissau 1-1

Guinea-Bissau, de kleinste deelnemende natie van de Afrika Cup, leverde een stunt door in extremis op gelijke hoogte te komen. Dat mocht Gabon zichzelf aanrekenen, want na het openingsdoelpunt van sterspeler Aubameyang in minuut 53 zette de gastheer niet verder aan. In de eerste helft was Guinea-Bissau er al in geslaagd om het gevaar van Aubameyang en consorten te beperken. Vlak na de onderbreking scoorde de Borussia Dortmund-aanvaller van dichtbij op aangeven van Denis Bouanga. Vervolgens liet Aubameyang, betrokken bij acht van de laatste elf goals van Gabon op de Afrika Cup, een goede kans op de 2-0 onbenut. Daardoor bleef Guinea-Bissau erin geloven. In de slotseconde van de officiële speeltijd kopte Juary Soares een vrije trap van Zezinho binnen.