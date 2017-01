Publiekslieveling Ödegaard debuteert na dubbelslag van Ghoochannejhad

SC Heerenveen is goed uit de winterstop gekomen. De Friezen kenden zaterdag een ondermaatse eerste helft tegen ADO Den Haag, maar wonnen dankzij een dubbelslag van Reza Ghoochannejhad: 2-0. De aanvaller scoorde na rust tweemaal binnen 64 seconden. Alle ogen waren bij Heerenveen gericht op Martin Ödegaard, die een minuut voor tijd debuteerde als invaller.

Jurgen Streppel liet Ödegaard op de bank beginnen, maar zijn ploeg kon in de eerste helft wel wat creativiteit gebruiken. Heerenveen kwam zelden door de hechte Haagse defensie heen. ADO leunde achterover en gokte voornamelijk op de snelheid van Sheraldo Becker en Dennis van der Heijden, al wisten de bezoekers ook uit standaardsituaties wat gevaar te stichten. Namens Heerenveen was Arber Zeneli de gevaarlijkste man: in de vierde minuut kapte hij Danny Bakker uit om vervolgens naast te schieten en op slag van rust probeerde Zeneli het tevergeefs van iets grotere afstand.

Ghoochannejhad zag tussendoor nog een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Daardoor eindigde de teleurstellende eerste helft zonder doelpunten. Opvallend genoeg herhaalde het scenario zich kort na rust: arbiter Jochem Kamphuis annuleerde opnieuw een doelpunt van Ghoochannejhad vanwege buitenspel. Ditmaal leek de Iraniër op één lijn te staan met Tom Beugelsdijk. Even daarna volgde nog meer pech voor de Friezen, nadat Pelle van Amersfoort zich knap ontworstelde van Édouard Duplan en de paal trof. Younes Namli schoot over het doel van Ernestas Setkus.

Het offensief van Heerenveen sorteerde uiteindelijk toch het gewenste effect. Ghoochannejhad kon na ruim een uur spelen eenvoudig binnenwerken, nadat Setkus een inzet van Zeneli had gekeerd. De 2-0 volgde slechts 64 seconden later. Het slordige ADO raakte de bal razendsnel kwijt na de aftrap, waarna de hele defensie uit positie stond en Heerenveen er knap uit kwam. Een fraai hakje van Zeneli zorgde ervoor dat Ghoochannejhad mocht afstormen op Setkus; de aanvaller rondde gedecideerd af. De wedstrijd leek gelopen en Heerenveen liet de teugels vieren.

Dat leidde tot een goede kans voor Becker, maar Erwin Mulder lette goed op. Heerenveen voetbalde frivool. Een hakje van Ghoochannejhad en een fraaie dieptepass van Larsson resulteerden in een grote kans voor Zeneli, die Setkus omspeelde. Danny Bakker haalde zijn inzet echter van de lijn. Heerenveen kon de wedstrijd uitspelen op de automatische piloot en het thuispubliek zong Ödegaard toe. Streppel liet de Noorse aanwinst echter op de bank. Heerenveen mocht negen minuten voor tijd vanaf elf meter aanleggen voor de 3-0, na een overtreding van Bakker op Larsson, maar Setkus keerde de penalty van de neergehaalde vleugelaanvaller. Een minuut voor tijd viel Ödegaard in voor Zeneli.