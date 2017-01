Selectiebeleid Blind wekt moedeloosheid: ‘Eredivisie-spelers krijgen voorrang’

Jeffrey Gouweleeuw verruilde AZ een jaar geleden voor FC Augsburg en de verdediger lijkt zijn draai inmiddels gevonden te hebben bij de Bundesliga-vereniging. In zijn eerste zes maanden kwam hij tot elf wedstrijden in de hoogste Duitse afdeling en halverwege dit seizoen staat de teller alweer op acht optredens. Gouweleeuw debuteerde nog niet voor het Nederlands elftal, maar hij hoopt spoedig op een uitnodiging van bondscoach Danny Blind.

"Ik speel nu wekelijks in de Bundesliga, maar goed, je ziet het vaker hè. Spelers uit de Eredivisie krijgen voorrang", zegt de 25-jarige mandekker in gesprek met In de Bundesliga. "Wat ik daarvan vind? Het is wel apart ja. Als je kijkt naar Wesley Hoedt (Lazio, red.) bijvoorbeeld. Hij heeft vorig jaar heel veel gespeeld in de Serie A, maar dan wordt er toch een jongen uit de Eredivisie boven hem verkozen. Vreemd. Als je in een betere competitie speelt, lijkt het me dat je eerder opgeroepen dient te worden. Of de bondscoach niet van vliegen houdt? Ik heb geen idee."

Gouweleeuw debuteerde in 2011 voor sc Heerenveen in het betaald voetbal en maakte in 2013 de overstap naar AZ. Voor de Alkmaarders speelde hij tweeënhalf jaar, alvorens hij in de winter van 2016 opteerde voor een transfer naar Augsburg. Met die ploeg bivakkeert de geboren Heemskerker momenteel in de middenmoot van de Bundesliga.