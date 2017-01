El Ahmadi: ‘Dat moet opgelost worden, maar na mijn oproep moet ik klaarstaan’

Karim El Ahmadi staat op het punt om met Marokko deel te gaan nemen aan de Afrika Cup en het kan weleens de laatste keer zijn dat de middenvelder van Feyenoord mee gaat doen aan het Afrikaanse landentoernooi. Voor El Ahmadi telt er dan ook maar één ding en dat is eindelijk een keer een succes behalen op het voetbalkampioenschap.

“Het wordt ook weleens tijd voor Marokko. Iedereen snakt naar succes, maar dat is gelukkig ook de doelstelling van het hele team”, vertelt hij in gesprek met de NOS. Dat de Afrika Cup middenin het Eredivisie-seizoen wordt gehouden is lastig, maar El Ahmadi kan daar zelf niet zoveel mee: “Daar moet een oplossing voor worden gevonden. maar als ik word opgeroepen, moet ik klaar staan voor Marokko.”

El Ahmadi staat de afgelopen twee jaar steevast in de basis bij het Marokkaanse elftal en hij weet wat hij kan verwachten van de tegenstand tijdens het toernooi: “Het doet er niet toe wat voor naam je bent en of je een ster bent in het voetbal. Als je als team niet sterk genoeg bent, dan red je het niet in Afrika. Het is moeilijk voetballen, maar we moeten de strijd aangaan en op dezelfde manier spelen als de anderen.” De Feyenoorder gaat in ieder geval uit van een zwaar toernooi, dat totaal niet te verlijken is met het voetbal in Europa.