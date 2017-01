Volop belangstelling voor PSV’er: ‘We houden hem in de gaten’

Luiz Humberto Da Silva Silva, kortweg Beto da Silva, wordt naar alle waarschijnlijkheid doorgeschoven naar de A-selectie van PSV. Het blijft echter de vraag wanneer én of de twintingjarige linksbuiten zijn debuut in het eerste elftal gaat maken, want er wordt steeds nadrukkelijker over een vertrek gespeculeerd.

Sporting Cristal gaf vorige week toe de Peruviaan op huurbasis te willen overnemen en Globo Esporte meldt nu dat Grêmio reeds een driejarig contract heeft klaarliggen voor Beto. “We houden hem al enige tijd in de gaten, maar omdat het een club uit Europa betreft, zijn de onderhandelingen moeilijk”, aldus vicevoorzitter Odorico Roman.

De drievoudig international van Peru maakte afgelopen winter de overstap van Cristal naar PSV, maar wist zijn debuut in het eerste elftal dus nog niet te maken. Hij tekende bij PSV een contract voor tweeënhalf jaar met een optie op twee extra seizoenen.