Fortuna Sittard stunt met komst goaltjesdief: ‘Een enorme buitenkans’

Fortuna Sittard heeft voor een kleine stunt gezorgd door Sjoerd Ars aan te trekken. De 32-jarige spits komt over van het Hongaarse Szombathelyi Haladás en tekent tot het einde van het lopende seizoen. De nummer achttien van de Jupiler League heeft tevens een optie om het contract te verlengen.

Ars speelde sinds afgelopen zomer in Hongarije. “Ars is in de Jupiler League altijd een garantie voor goals geweest”, zegt grootaandeelhouder Isitan Gün op de clubwebsite. “Bij zijn laatste clubs in Nederland, NAC en NEC, heeft hij met zijn doelpunten een doorslaggevend aandeel in de sportieve successen gehad. Voor Fortuna is het kunnen aantrekken van een trefzekere, ervaren spits als Sjoerd absoluut een enorme buitenkans.”

Fortuna wisselde onlangs van trainer en haalde de Nigeriaan Sunday Oliseh in huis. Ook op spelersgebied versterkte de Limburgse club zich al. Middenvelder Emrah Bassan en doelman Miguel Santos werden reeds aangetrokken.