‘Ajax schotelt contract voor aan Israëliër met prijskaartje van ruim miljoen'

Ajax heeft het voorzien op Maor Buzaglo, een 28-jarige aanvallende middenvelder van Hapoel Beer Sheva. Dat meldt het Israëlische Sport 5 donderdagavond. Naar verluidt zijn de Amsterdammers van plan om Buzaglo dit weekend nog een contract aan te bieden.

Een vertegenwoordiger van Ajax zou al zijn afgereisd voor een gesprek met de vader en zaakwaarnemer van Buzaglo. Directeur Marc Overmars moet echter ook overeenstemming bereiken met de club en naar verluidt wil Hapoel Beer Sheva minstens een miljoen euro zien voor Buzaglo.

De achttienvoudig international van Israël, één doelpunt, kan ook op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten. Hij speelde tussen 2011 en 2013 voor Standard Luik en kwam tot 25 duels en één treffer. Het was zijn enige buitenlandse avontuur tot nu toe, want verder stond Buzaglo onder contract bij Maccabi Haifa en Maccabi Tel Aviv.