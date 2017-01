Rooney jaagt op all-time topscorerstitel, Chelsea overtreft Leicester City

Premier League-koploper Chelsea hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Leicester City. De ploeg van Antonio Conte is op titelkoers en presteert aanzienlijk beter dan Leicester vorig seizoen deed, tot deze fase van de competitie. Voor Wayne Rooney is het een bijzondere speelronde: in de kraker tegen Liverpool kan hij clubtopscorer aller tijden van Manchester United worden.