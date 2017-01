‘Als ik echt constant word en blijf, dan ben ik van PSV-niveau’

Rai Vloei maakte ruim tweeënhalf jaar geleden zijn debuut voor PSV, maar van een definitieve doorbraak in de hoofdmacht van de Eindhovense club kwam het vooralsnog niet. De middenvelder speelt dit seizoen op huurbasis voor FC Eindhoven en koestert nog altijd de droom om te slagen in het Phillips Stadion.

"Als ik echt constant word en blijf, dan ben ik van PSV-niveau", zo vertelt de 21-jarige Vloet donderdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Maar ik heb nog niet genoeg laten zien. Ik heb nu ruim tachtig wedstrijden betaald voetbal gespeeld, en twintig doelpunten gemaakt. Dat is gewoon te weinig. Het is aardig, maar niet super."

Het contract van Vloet loopt nog anderhalf door in Eindhoven. "In maart of april zullen we het over mijn toekomst gaan hebben. In de zomer wil ik sowieso weer voor mijn kans gaan bij PSV", zo besluit de rechtspoot, die deze jaargang dertien competitiewedstrijden afwerkte voor Eindhoven en daarin goed was voor drie treffers. Eerder kwam Vloet op huurbasis uit voor SC Cambuur.