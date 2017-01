Everton herenigt Koeman met Schneiderlin en maakt transfersom openbaar

Everton heeft de selectie officieel aangevuld met Morgan Schneiderlin. De middenvelder komt per direct over van Manchester United en tekent een contract tot medio 2021, zo maken the Toffees bekend via de officiële kanalen. Men geeft bovendien opening van zaken wat betreft de transfersom: Everton betaalt in eerste instantie 22,9 miljoen euro en dat bedrag kan oplopen tot 27,5 miljoen euro.

In Liverpool wordt Schneiderlin herenigd met Ronald Koeman, met wie de Fransman één seizoen samenwerkte bij Southampton. De 27-jarige controlerende middenvelder heeft al circa twee maanden geen wedstrijd meer gespeeld voor Manchester United. Schneiderlin kwam dit seizoen tot drie invalbeurten in de Premier League en stond in totaal elf minuten op het veld. José Mourinho zag het niet zitten in de spelmaker, die in 2015 door Louis van Gaal voor 35 miljoen euro werd overgenomen van Southampton.

Schneiderlin noemt Everton een 'goede club in de historie van het Engels voetbal' en ziet uit naar de hernieuwde samenwerking met Koeman. "Ik ken de manager en ik weet dat hij het beste uit mij kan halen. Ik ken zijn stijl en ik weet hoe hij wil voetballen. Hij heeft me altijd goed behandeld en ik genoot ervan om onder hem te voetballen. Hij was in zijn tijd natuurlijk een topspeler en van de besten kun je alleen maar leren. Hij gaf me heel goed advies bij Southampton, waardoor ik me iedere dag kon verbeteren."