Castelen verlaat Zuid-Korea voor nieuw avontuur in China

Romeo Castelen gaat aan de slag in China. De 33-jarige aanvaller heeft getekend bij Zhejiang Yiteng, een club uit Shaoxing die uitkomt op het tweede niveau van China. Castelen was afkomstig van de Suwon Bluewings uit Zuid-Korea.

Suwon laat via de officiële kanalen weten dat Castelen heeft aangegeven ‘een nieuwe uitdaging’ aan te willen gaan en dat men die wens respecteert. “We wensen Castelen veel succes in zijn verdere carrière.” In dienst van Suwon kwam Castelen tot vijf duels en daarin scoorde hij niet.

De tienvoudig international van het Nederlands elftal is nu de enige de Nederlander die dit seizoen uitkomt in Chinia, maar kan binnenkort gevolgd worden door Tjaronn Chery, die op het punt staat om de overstap te maken naar Guizhou Hengfeng Zhicheng.