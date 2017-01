Topspits staat ruim honderd dagen droog: ‘Ik heb geen hypnotiseur nodig’

Javier Hernández gaat momenteel door een vormcrisis. De spits werd anderhalf jaar geleden door Bayer Leverkusen overgenomen van Manchester United en was goed voor 26 doelpunten in zijn debuutseizoen. Deze jaargang hapert de motor echter bij Hernández, die reeds veertien wedstrijden droog staat.

Hernández kreeg onlangs hulp aangereikt uit onverwachte hoek: hypnotiseur John Milton bood de 28-jarige Mexicaan zijn diensten aan teneinde het hervinden van zijn vorm. De specialist had eerder de Fransman André-Pierre Gignac, momenteel actief bij het Mexicaanse Tigres, over het dode punt heen geholpen, maar Hernández staat niet te wachten op Milton.

"Ik heb geen enkele hypnotiseur nodig om te zijn wat ik ben", verzekert de aanvaller in gesprek met ESPN Mexico. "Het is zielig, iets wat moet veranderen in de Mexicaanse mentaliteit. Ik heb nooit een hypnotiseur nodig gehad. Ik weet dat de goals vroeg of laat zullen komen." Chicharito was voor het laatst trefzeker op 1 oktober van het vorige jaar: ruim honderd dagen geleden.