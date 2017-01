‘Nu kun je zeggen dat Cillessen niets wijzer is geworden van zijn transfer’

In de jaren dat Edwin van der Sar nog actief was, bestond er geen enkele discussie over de positie van eerste doelman van het Nederlands elftal. In de voorbije jaren is het echter een komen en gaan van eerste keepers in Oranje. In de laatste twintig interlands verschenen liefst vijf verschillende sluitposten aan het startsignaal.

Maarten Stekelenburg, 34 jaar, is in principe de eerste keuze voor de nabije toekomst. Jeroen Zoet geniet niet de voorkeur van bondscoach Danny Blind, terwijl Jasper Cillessen, Michel Vorm en Tim Krul sporadisch in actie komen bij hun clubs. Joop Hiele is van mening dat het vijftal globaal rond hetzelfde niveau hangt. “En niemand is op dit moment categorie Europese top”, zo stelt de oud-doelman in het Algemeen Dagblad.

“Los van blessures is het dan niet gek dat er geen uitgesproken nummer een is.” Cillessen leek op weg om jarenlang de onbetwiste nummer een van Oranje te zijn. In zijn laatste jaar bij Ajax was hij echter al minder en nu zit hij bij Barcelona op de bank. “Daar zal hij zich van tevoren wel op hebben ingesteld, maar je hoopt dat het net even anders loopt. En dat je daardoor bij het Nederlands elftal in beeld blijft. Nu kun je zeggen dat hij niet wijzer is geworden van zijn stap naar Spanje. Op dit moment, he”, zo benadrukt Hiele.