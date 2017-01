Galatasaray maakt miljoenencontract van Rotterdammer Rodrigues officieel

Garry Rodrigues gaat in Turkije aan de slag. Galatasaray maakt dinsdag via de officiële kanalen melding van de komst van de linksbuiten, die voor 3,5 miljoen euro van PAOK Saloniki overkomt. De Griekse club ontvangt bovendien twintig procent van een toekomstige transfersom.

Rodrigues zelf heeft een contract tot medio 2021 ondertekend. De aanvaller gaat elk seizoen 1,35 miljoen euro verdienen, op deze voetbaljaargang na. Voor de komende zes maanden strijkt hij precies de helft op: 675.000 euro. Voor elk wedstrijd als basiskracht in de Süper Li g en Europese competities ontvangt hij vierduizend euro.

Rodrigues toucheert een bedrag van vierduizend euro voor elke wedstrijd als basiskracht in de Süperlig of in een Europese competitie. Voor alle andere toernooien geldt een bedrag van tweeduizend euro. Hij verdient duizend euro als hij tot de wedstrijdselectie behoort m á ár niet speelt.

“Ik ben erg blij dat ik nu voor zo’n grote club speel. Ik ga mijn uiterste best voor deze club doen. Ik weet al veel over Galatasaray. Hasan Sas was een van mijn favoriete spelers toen ik nog klein was.” Rodrigues zat een aantal jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord zat, was daarna sorteerder van pakketjes bij het toenmalige TNT Post en speelde hij bij het Leidense FC Boshuizen. Hij stond vervolgens nog bij ADO Den Haag en FC Dordrecht onder contract stond. De in Rotterdam geboren aanvaller speelde zich bij het Spaanse Elche in de kijker van PAOK, dat hem vorig jaar transfervrij overnam.