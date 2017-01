Forse kritiek op Barcelona: ‘De prioriteit was dat Messi thuis zou blijven’

De spelers van Barcelona waren maandagavond afwezig bij het FIFA-gala in Zürich en dat is hen op kritiek komen te staan van Roberto Carlos, Míchel Salgado en Diego Maradona. De Argentijn zei voor de camera van TVE ‘teleurgesteld’ te zijn.

“Als je vanuit huis naar de televisie kijkt, dan kun je tegen niemand vechten. Hier kun je vechten”, aldus Maradona. “Ik weet niet waarom Barcelona niet naar zo’n belangrijk evenement is gekomen. Ze hebben hun prioriteiten en de prioriteit was kennelijk dat Messi niet zou komen. Ik denk dat ze hier meer hadden kunnen winnen dan wanneer ze zoals nu in Barcelona waren gebleven”, aldus de voetbalicoon, die bijval kreeg van Roberto Carlos.

“Ik ben verdrietig en teleurgesteld dat Leo en diens ploeggenoten niet zijn gekomen. Het zijn allemaal geweldige voetballers en ik had ze er graag bij gehad vanavond. Dit is een FIFA-prijs. De FIFA is de hoogste autoriteit in de voetballerij. Dus iedereen had hier moeten zijn. Cristiano Ronaldo heeft de waarde van de prijs wel ingezien en dat moet Messi ook gaan doen. Dit moet echt veranderen”, aldus de voormalig linksback uit Brazilië.

“Real is momenteel de beste ploeg van de wereld, dus dat heeft de beslissing van de spelers van Barcelona misschien beïnvloed”, vult Salgado aan. “Het is een fout geweest van Barcelona om zijn beste spelers niet naar het gala te sturen. Ik weet dat de club in het verleden problemen heeft gehad met de FIFA, maar ook Barcelona moet begrijpen dat de FIFA aan het veranderen is. Dit is niet het gedrag dat je van een van de grootste clubs van de wereld verwacht”, besluit de oud-rechtsback.