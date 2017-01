SC Heerenveen kondigt komst van Ödegaard aan

Martin Ödegaard is officieel speler van sc Heerenveen. De Friezen doen op de officiële website nog geen mededelingen over de komst van de aanvallende middenvelder, maar laten via Twitter wel weten dat de Noor dinsdag om 11.30 uur in het Abe Lenstra Stadion wordt gepresenteerd.

De achttienjarige Ödegaard werd al langer in verband gebracht met een overstap naar Heerenveen, want Viasat meldde eind december dat de club van trainer Jurgen Streppel contact had gehad met Real Madrid en het management van Ödegaard. Media als Marca, De Telegraaf en El País meldden daarop dat Heerenveen inderdaad de beste papieren had in de strijd om het talent en de kogel is nu dus door de kerk.

Ödegaard wordt naar alle waarschijnlijkheid voor anderhalf jaar uitgeleend aan de huidige nummer vier van de Eredivisie in de hoop bruikbare ervaring op te doen voor een terugkeer bij Real. Ödegaard kwam tot dusverre tot twee wedstrijden in het eerste elftal van De Koninklijke en in dienst van Strömsgodset IF schopte de negenvoudig international het tot 25 duels. Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en zes assists.