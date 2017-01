Messi en ploeggenoten afwezig tijdens FIFA-gala

Op het FIFA-gala in Zürich maandagavond zijn geen spelers van Barcelona aanwezig. Het besluit komt een dag na het puntverlies tegen Villarreal (1-1). De voorbereiding op de return in de Copa del Rey tegen Athletic Club wordt door de technische staf belangrijker geacht. Dat laat Barcelona maandag weten middels een persbericht.

Lionel Messi, kanshebber op de prijs ‘The Best FIFA Men’s Player 2016’, is er derhalve niet bij. Ook Jordi Alba, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Javier Mascherano, Neymar, Gerard Piqué, Ivan Rakitic en Luis Suárez, de genomineerden voor het FIFA Elftal van het Jaar, zijn er niet bij in Zürich. Namens Barcelona zullen voorzitter Josep Maria Bartomeu en enkele andere directieleden aanwezig zijn.

Volgens Spaanse media is de tegenvallende start van 2017 een mogelijke oorzaak voor het achterblijven van de spelers. Zondag kwam de ploeg van Luis Enrique niet voorbij Villarreal (1-1), terwijl woensdag Athletic Club in de Copa del Rey met 2-1 te sterk was. De return wordt aanstaande woensdag gespeeld.