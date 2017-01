Cocu blij met aanwinst: ‘Hij heeft kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken’

Marco van Ginkel vierde zondag zijn rentree bij PSV in het met 2-1 gewonnen oefenduel tegen SC Freiburg. Trainer Phillip Cocu is blij dat de Eindhovenaren de middenvelder opnieuw voor een half jaar van Chelsea hebben kunnen huren, zo laat hij aan De Telegraaf weten.

De 24-jarige middenvelder zorgde in het treffen met de Duitse middenmoter voor de eerste treffer. “Marco speelde een prima wedstrijd. In het begin moest hij even wennen. Dan zie je dat hij ervaring heeft, zodat hij zichzelf niet voorbij loopt en de tijd geeft om in de wedstrijd te komen”, sprak Cocu. “Marco heeft kwaliteiten die wij heel goed kunnen gebruiken. En dat er nu wat meer keuzes zijn, daar moet je maar een half jaartje mee om leren gaan. Als je een stapje verder wil zetten dan PSV, zul je dat vaker tegenkomen.”

Van Ginkel twijfelt er zelf niet aan dat hij komende maanden een prominente rol zal spelen bij PSV. De middenvelder is niet zomaar teruggekomen en hij wil de komende tijd wedstrijdritme op gaan doen. De ex-Vitessenaar weigert ook de droom van een nieuwe landstitel op te geven. PSV kwam vorig jaar eveneens terug van een achterstand en de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord staan nog op het programma.