Drogba zet zinnen op terugkeer: ‘Maar kan het bestuur niet dwingen’

Didier Drogba is nog niet van plan te stoppen met voetballen. De spits vertrok onlangs bij het Canadese Montreal Impact en zit voorlopig zonder club. De Ivoriaan is bereid terug te keren bij Olympique Marseille, maar vindt dat de club zijn best moet doen om hem binnen te halen.

Eén seizoen speelde Drogba in het zuiden van Frankrijk. Daarin maakte hij zoveel indruk dat Chelsea een kleine veertig miljoen euro voor hem neertelde. De spits beloofde op een dag terug te keren in Marseille. “Je moet gewoon de tijd nemen om te gaan zitten en met elkaar te praten. Mijn terugkeer is nu al twaalf jaar een vraag en elke keer als ik reageer, zeggen mensen dat ik maar wat praat.”, zegt Drogba tegen Canal+. “Sinds ik ben vertrokken heb ik het financieel goed gedaan. Als je wil dat ik terugkom, kan je toch niet mijn salaris door de helft delen?”

“Wie werkt er om te weinig te verdienen? Niemand”, gaat de voormalig speler van onder meer Chelsea, Marseille en Galatasaray verder. “Ik heb gedaan wat nodig is om terug te keren. Maar ik kan het bestuur niet dwingen me terug te nemen. Er ligt nu een aanbod van een Franse club op tafel en ik wil spelen. Ik heb de benen nog en voel me nog een kind met de bal. Het zou me ook een geleidelijke overgang geven naar een leven na mijn carrière.”