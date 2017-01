Koeman raakt miljoenenaankoop eindelijk kwijt

ADO Den Haag is druk bezig om financieel ruimte te creëren. De interesse van AEK Larnaca uit Cyprus in Hector Hevel komt de club uit de Hofstad dan wellicht ook goed uit. (Algemeen Dagblad)

De kans dat ADO erin slaagt om Mike Havenaar te verkopen wordt echter met de dag kleiner. De spits is geveld door een virusinfectie en wordt pas eind januari weer terug verwacht in Den Haag. (Algemeen Dagblad)

Hull City heeft bijna een akkoord over een huurovereenkomst inzake de bij Everton overbodige aanvaller, met een optie tot koop.