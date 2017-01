Marcelo: ‘Hij is de beste en dat zal hij voor altijd blijven’

Marcelo verruilde Fluminense in 2007 voor Real Madrid en beleeft dit jaar zodoende een bijzonder jubileum in het Santiago Bernabéu. De inmiddels 28-jarige linksback kan nog wel eventjes mee en hoopt de komende tijd dan ook bij de Koninklijke te kunnen blijven.

“Of ik hier nog tien jaar blijf? Ik ga het proberen!”, vertelde hij aan verslaggevers. “Ik had nooit verwacht dat ik mij in deze positie zou bevinden. Ik was achttien en doodsbang, omdat ik veel druk voelde. Ik vertegenwoordigde hier toch mijn land. Nu denk ik er alleen maar aan om mij elke training en elke wedstrijd voor de volle honderd procent in te zetten.”

“Zonder de steun van Pepe, Fabio Cannavaro en Roberto Carlos was ik nooit zover gekomen”, gaat Marcelo verder. “Het wordt onmogelijk om die laatste te passeren. Hij is de beste en dat zal hij voor altijd blijven. Het is al een eer om naast hem te kunnen staan.”