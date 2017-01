‘Winnen van Wolfsburg zegt niks, dat zou ik ook zeggen als we hadden verloren’

SC Heerenveen oefende zaterdagmiddag tegen VfL Wolfsburg en zette met een 2-1 overwinning een prima resultaat neer tegen de ploeg van de debuterende Riechedly Bazoer. Trainer Jurgen Streppel wil echter niet te veel waarde hechten aan een oefenzege op de nummer dertien van de Bundesliga.

“Niks”, is zijn antwoord op de vraag van Heerenveen TV over wat deze overwinning precies zegt. “Maar dat had ik ook gezegd als we verloren hadden. Ik ben blij dat we een prima tegenstander hadden en een mooie wedstrijd. Dat we dat zo beleven is mooi. Dat doet je wel goed. De uitslag zegt op zich niet zo heel veel. Dat we zelfs tegen Wolfsburg zo durven te spelen is gewoon prima. Daar zijn we wel heel erg tevreden over. Dat gaan we ook in de tweede helft van de competitie laten zien. We moeten daarin blijven geloven en dan belooft het nog wel een mooie seizoenshelft te worden.”

Streppel is vooral tevreden hoe zijn spelers om zijn gegaan met het systeem waarin die Wölfe speelden. Dat was anders dan de Friezen gewend waren, maar zij hadden de wedstrijd toch goed onder controle.