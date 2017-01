‘Van Heerenveen had ik nog nooit gehoord, ik kende alleen Feyenoord en Ajax’

Shay Facey tekende afgelopen zomer een contract voor een jaar bij sc Heerenveen, maar de van Manchester City gehuurde verdediger heeft zich nog niet echt kunnen onderscheiden in Friesland. Mede door blessureleed kwam hij tot nu toe slechts drie keer in actie voor zijn nieuwe club en in een van die wedstrijden pakte hij ook nog een rode kaart. De Engelsman hoopt echter op een betere tweede seizoenshelft.

“Ik wil het team helpen met de kwaliteiten die ik heb, daarvoor moet ik minuten maken en geen rode kaarten pakken”, vertelt hij in gesprek met FeanFan. Het seizoen verloopt voor Facey toch al anders dan hij verwacht had: “Ik dacht dat mijn kans zou komen bij City, maar helaas. De club had andere plannen met mij. En toen kwam Heerenveen, een club waar ik nog nooit van had gehoord. Ik kende alleen Feyenoord en Ajax. Toch was mijn eerste indruk goed. De plannen die Heerenveen had en de grootte van het stadion spraken me aan.”

Facey heeft zich inmiddels wat meer verdiept in de historie van zijn tijdelijke werkgever en kent natuurlijk bekende namen als Abe Lenstra, Ruud van Nistelrooij, Klaas-Jan Huntelaar, Daryl Janmaat en Marten de Roon. De verdediger heeft ook een beginnetje gemaakt met het leren van de Nederlandse taal en pakt het naar eigen zeggen goed op.