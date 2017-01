Vertrek Bazoer en Gudelj opent deur bij Ajax: ‘Zo werkt dat in het voetbal’

Donny van de Beek speelde zaterdag in de B-ploeg van Ajax tegen Excelsior (1-3 nederlaag), maar heeft de ambitie om meer minuten te maken bij het vlaggenschip van de topclub. Het vertrek van Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj biedt kansen voor de negentienjarige middenvelder, erkent hij.

"Dat betekent voor mij meer kans, zo werkt dat in het voetbal. Ik moet het na de winterstop laten zien als ik mijn minuten krijg", zegt Van de Beek, die dit seizoen tot zes competitieduels kwam. De jongeling vertelt de afgelopen tijd 'sterker' te zijn geworden. Hij deed bovendien ervaring op in de Europa League en daar leren spelers van, stelt Van de Beek. "Ik heb nu meer power in de duels. Het enige wat ik nu nog wil is bepalender worden voor het team", citeert Ajax Life.

Ajax kwam in de oefenwedstrijd tegen Excelsior vermoeid voor de dag. De nummer twee van de Eredivisie heeft een zware trainingsweek achter de rug in Portugal. "Natuurlijk hebben we hard getraind en dan voel je wel wat vermoeidheid in je benen. Maar dat had Excelsior ook. Dat is dus geen excuus, het was gewoon een slechte uitvoering. Ze stonden goed en wij speelden in een te laag tempo."