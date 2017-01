Tianjin blij met ‘zwaargewicht’ Gudelj: ‘Hij zal een cruciale rol gaan spelen’

De transfer van Nemanja Gudelj van Ajax naar Tianjin TEDA werd donderdag wereldkundig gemaakt. De Chinese club laat op de clubwebsite weten bijzoner verheugd te zijn met de komst van de Servisch international. Gudelj wordt door zijn nieuwe werkgever een ‘zwaargewicht’ genoemd.

“Gudelj zal een cruciale rol gaan spelen voor TEDA, zoals hij dat ook altijd deed in de Nederlandse competitie”, meldt de Chinese club op de website. “Wanneer hij zich zal bewijzen, gaat onze ploeg zowel verdedigend als aanvallend beter spelen.”

De ex-speler van AZ en NAC Breda tekent voor drie jaar en gaat in die periode zeventien miljoen euro verdienen. Hij was niet de enige versterking van Tianjin deze week, ook John Obi Mikel versterkt de gelederen. De Nigeriaanse middenvelder tekende eveneens een driejarig contract in de Chinese Super League.