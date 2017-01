Ajax wil contract van ‘voorbeeldprof’ verlengen

Marc Overmars was donderdag tot op het laatste moment druk met de deal rond Nemanja Gudelj en vrijdag richt hij bij Ajax zijn pijlen op een andere middenvelder. Lasse Schöne beschikt over een aflopend contract en de directeur voetbalzaken hoopt daar zo snel mogelijk iets aan te veranderen.

“We gaan met hem in gesprek. Dat klopt”, laat de bestuurder weten tegenover De Telegraaf. Overmars reist vrijdag de selectie achterna, die al voor een trainingskamp neer is gestreken in Portugal. Daar gaat hij om de tafel met de dertigjarige Deen, die binnen Ajax als een voorbeeldprof wordt gezien.

Schöne leek in eerste instantie onder Peter Bosz te worden veroordeeld tot de reservebank. De middenvelder knokte zich echter in een meer controlerende rol weer terug in het elftal en is sindsdien niet meer weg te denken uit de basisopstelling van de Amsterdammers.