Advocaat haalt met Shakhtar-middenvelder versterking voor Fenerbahçe binnen

Dick Advocaat heeft er voor de tweede seizoenshelft een optie op het middenveld bij gekregen. Fenerbahçe heeft donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend gemaakt Oleksandr Karavaev tot het einde van het seizoen te huren van Shakhtar Donetsk.

De 24-jarige Oekraïner, die de afgelopen anderhalf jaar door Zorya Luhansk van Shakhtar werd gehuurd, staat sinds 2009 onder contract in Donetsk en speelde eerder ook op tijdelijke basis voor FK Sevastopol.

In het shirt van Zorya, dat bij zijn nieuwe werkgever Fenerbahçe en ook bij Feyenoord in de Europa League-poule was in gedeeld, groeide Karavaev met 16 doelpunten in 56 wedstrijden uit tot een smaakmaker. De rechtshalf keert in principe in de zomer terug naar Shakhtar, waar hij nog tot medio volgend jaar onder contract staat.