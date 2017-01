‘Ajax blokkeert seizoenskaarten voor deel van supporters voor Klassieker’

Ajax treft maatregelen tegen alle supporters die in vak 424 en 425 zaten bij de wedstrijd tegen Feyenoord van vorig seizoen. Tijdens de Klassieker werd vanuit dat vak de ‘Vermeer-pop’ gehangen. Ajax Showtime meldt dat de seizoenskaarten van de personen uit de betreffende vakken geblokkeerd worden voor de komende thuiswedstrijd tegen Feyenoord op 2 april. Ook kunnen zij geen los kaartje kopen. De betrokkenen zijn hierover per mail op de hoogte gebracht.

Voorafgaand aan het duel met Feyenoord vorig seizoen hing een supporter een pop over de railing met de naam Kenneth Vermeer en de tekst ‘Kenneth NSB’. Tijdens de wedstrijd waren er kwetsende spreekkoren te horen en werd er vuurwerk afgestoken. De KNVB besloot hierop dat de vakken 424 en 425 leeg moeten blijven tijdens de wedstrijd op 2 april van dit jaar. Daarnaast kreeg Ajax een boete van 10.000 euro opgelegd.

De indeling van de Amsterdam ArenA is echter veranderd en fans die in het zogenoemde ‘Vak 410’ zaten zijn verhuisd naar de F-Side of elders in het stadion. 424 en 425 zijn tegenwoordig familievakken. De personen die van vak zijn verhuisd mogen over drie maanden niet aanwezig zijn bij de Klassieker.