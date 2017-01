‘Alles is nu anders, de situatie onder Frank de Boer werd echt ondraaglijk’

Frank de Boer stapte afgelopen zomer met hoge verwachtingen in bij Internazionale, maar het avontuur van de oefenmeester in Milaan liep op een teleurstelling uit. De voormalige coach van Ajax zette een tegenvallende serie neer en werd uiteindelijk na nog geen drie maanden de laan uit gestuurd. Aanvoerder Mauro Icardi hoopt die periode snel te kunnen vergeten.

“De situatie onder De Boer werd echt ondraaglijk. De spelers die niet aan voetballen toekwamen waren erg ongelukkig en ze deden niet echt meer mee, zelfs niet tijdens het vieren van doelpunten en andere mooie momenten”, vertelt de Argentijn in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “De hele sfeer is anders onder Stefano Pioli. Zelfs degenen die niet spelen voelen zich betrokken bij het project en zijn blij dat ze onderdeel uitmaken van de groep.”

“Hij heeft de mentaliteit bij Inter veranderd, zelfs bij de spelers die onder De Boer niet speelden en nu nog steeds weinig minuten maken”, gaat Icardi verder. “We werken aan de mentale kant, de concentratie: alles begint nu eenmaal in het hoofd. En je mag de fysieke kant ook niet negeren: we zitten pas in januari, er is nog een half seizoen te gaan.”