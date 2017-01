Cruijff stuurt oud-Ajacied na half jaar de laan uit: ‘Soms werkt het niet’

Shota Arveladze ging afgelopen zomer bij Maccabi Tel-Aviv aan de slag als opvolger van de naar Ajax vertrokken Peter Bosz. Het avontuur in Israel is voor de oud-speler van onder meer AZ en Ajax echter niet zo uitgelopen als verwacht, want de club heeft woensdagmiddag via de officiële kanalen laten weten een einde te maken aan de samenwerking.

“We willen Shota Arveladze bedanken voor alles was hij toegevoegd heeft aan Maccabi en voor het feit dat hij ons door de groepsfase van de Europa League heeft geleid”, laat sportief directeur Jordi Cruijff weten. “Soms werken dingen echter niet zoals je ze gepland hebt, of dat nu mijn fout is, die van de spelers of die van de coach. In dergelijke situaties is het beter om afscheid te nemen en weer door te gaan. We willen Shota alle succes in de toekomst wensen.”

Maccabi bezet momenteel de tweede plaats in de Israëlische competitie, op acht punten van koploper Hapoel Be’er Sheva. Voor Arveladze was het, na Kayserispor, Kasimpasa en Trabzonspor, zijn vierde club als hoofdtrainer, nadat hij in een eerder stadium ook al assistent-trainer was bij AZ.