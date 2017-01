Tegenstander van Ajax neemt ook afscheid van veelbesproken international

Legia Warschau staat op het punt om Bartosz Bereszynski uit te zwaaien. De rechtsback meldde zich dinsdag in Genoa voor de medische keuring bij Sampdoria. Als de keuring geen problemen oplevert, kan Bereszynski voor twee miljoen euro de overstap naar Italië maken.

De drievoudig international van Polen gaat een vijfjarig contract ondertekenen. Bereszynski is alweer de derde basisspeler in korte tijd die Legia achter zich laat in aanloop naar het Europa League-tweeluik met Ajax van volgende maand. Clubtopscorer Nemanja Nikolics, goed voor 55 doelpunten in 86 wedstrijden, opteerde vorige maand voor een transfer naar Chicago Fire, waar hij ploeggenoot wordt van Michael de Leeuw. Bovendien staat spits Aleksandar Prijovic op het punt om naar de Chinese competitie te gaan.

Bereszynski, 24 jaar, werd in 2014 onderwerp van gesprek na de derde Champions League-voorronde tegen Celtic. Hij maakte in de return zijn entree als invaller in de 86ste minuut. Legia had de thuiswedstrijd reeds met 4-1 gewonnen en zegevierde met 0-2 in Schotland, maar omdat Bereszynski eigenlijk geschorst was, werd dat laatste resultaat omgezet in een 3-0 overwinning voor Celtic. Daarom mochten de Schotten doorbekeren. Het contract van Bereszynski in Warschau loopt nog door tot medio 2018.