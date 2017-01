‘Manchester United slaat formeel bod van 22 miljoen euro van Everton af’

Manchester United heeft een formeel bod van Everton op Morgan Schneiderlin afgeslagen, zo schrijft onder meer the Guardian dinsdag. De club van manager Ronald Koeman wordt de laatste weken aan zowel de middenvelder als Memphis Depay gelinkt. Geen van beiden mocht dit seizoen in een Premier League-duel van the Mancunians starten.

Manchester United staat weliswaar welwillend tegenover een vertrek van Schneiderlin, maar de club wil een zo groot mogelijk deel van de transfersom terugkrijgen. De 27-jarige middenvelder ging medio 2015 voor 28 miljoen euro van Southampton naar Old Trafford. Everton bood een bedrag van 22 miljoen euro, maar dat is niet wat Manchester United, volgens het dagblad, voor ogen heeft.

West Bromwich Albion ving eerder met een bod van 21 miljoen euro ook al bot bij Manchester United. Koeman, die Schneiderlin kent van hun gezamenlijke periode bij Southampton, kan deze maand geen beroep doen op Idrissa Gueye. De middenvelder uit Senegal neemt deel aan het toernooi om de Afrika Cup.