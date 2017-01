‘Heerenveen-bankzitter wordt vijfde Nederlander bij Boluspor’

Mitchell te Vrede gaat sc Heerenveen mogelijk verlaten voor het Turkse Boluspor. De spits is door trainer Jurgen Streppel buiten de selectie gelaten voor het trainingskamp naar Spanje. Volgens de Leeuwarder Courant is Te Vrede inmiddels in Turkije om een kijkje te nemen bij Boluspor.

Bij Boluspor, een club die uitkomt in het tweede niveau van Turkije, kan Te Vrede de vijfde Nederlander worden. Rydell Poepon, Murat Yildirim, Ismail Yildirim en Anco Jansen staan er al onder contract.

Te Vrede maakte in 2015 de overstap van Feyenoord naar Heerenveen. In zijn eerste jaar kwam hij nog regelmatig aan spelen toe. Dit seizoen komt hij niet voor in de plannen van trainer Streppel. In de Eredivisie speelde de 25-jarige centrumspits nog geen minuut.